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Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Таков мой менталитет». Мойсес Кайседо — о постоянном желании совершенствоваться

«Таков мой менталитет». Мойсес Кайседо — о постоянном желании совершенствоваться
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, ставший лучшим игроком лондонского клуба в минувшем сезоне по версии болельщиков и футболистов, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«В каждой игре я стараюсь выкладываться по полной. Не ставлю себе каких-то пределов — их нет. Всегда говорил себе это и верю, что в каждой игре я могу играть ещё лучше и совершенствоваться.

Я очень доволен тем, что делал в этой команде в течение сезона, как помогал ей, и теперь буду продолжать пытаться достичь нового уровня. Таков мой менталитет», — приводит слова Кайседо официальный сайт «синих».

В завершившемся сезоне АПЛ 23-летний эквадорец провёл все 38 матчей за «Челси», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также на его счету шесть игр, один гол и одна передача в Лиге конференций и ещё один матч в Кубке Англии без результативных действий.

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