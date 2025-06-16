Игрок «ПСЖ» Витинья высказался о жаре в США во время клубного чемпионата мира

Полузащитник «ПСЖ» Витинья после победы над мадридским «Атлетико» (4:0) на клубном чемпионате мира 2025 года высказался о высокой температуре в США, где проходит турнир.
«Конечно, это сложно. Это касается обеих команд. Возможно, «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча.
Мне сложнее бежать за мячом. Здесь жарко, я весь красный. Было действительно непросто, но мы пытаемся восстановиться как можно лучше, потому что на данном этапе сезона это может иметь решающее значение», — приводит слова Витиньи RMC Sport.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. «ПСЖ» выступает в группе В, где им компанию составляют «Сиэтл Саундерс», «Ботафого» и «Атлетико».
- 16 июня 2025
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