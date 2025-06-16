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Игрок «ПСЖ» Витинья высказался о жаре в США во время клубного чемпионата мира

Игрок «ПСЖ» Витинья высказался о жаре в США во время клубного чемпионата мира
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья после победы над мадридским «Атлетико» (4:0) на клубном чемпионате мира 2025 года высказался о высокой температуре в США, где проходит турнир.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Конечно, это сложно. Это касается обеих команд. Возможно, «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча.

Мне сложнее бежать за мячом. Здесь жарко, я весь красный. Было действительно непросто, но мы пытаемся восстановиться как можно лучше, потому что на данном этапе сезона это может иметь решающее значение», — приводит слова Витиньи RMC Sport.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. «ПСЖ» выступает в группе В, где им компанию составляют «Сиэтл Саундерс», «Ботафого» и «Атлетико».

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