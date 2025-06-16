Объявлены имена четырёх специалистов, которые войдут в штаб Шпилевского в «Пари НН»

Стали известны специалисты, которые войдут в тренерский штаб белорусского тренера Алексея Шпилевского в «Пари НН». Ранее о заключении трёхлетнего контракта с 37-летним специалистом официально объявила пресс-служба нижегородского клуба.

Как сообщает телеграм-канал «Пари НН», в тренерский штаб Шпилевского войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос. Напомним, ранее специалист работал в кипрском «Арисе», с которым стал чемпионом страны.

В минувшем сезоне командой руководил соотечественник Шпилевского Виктор Гончаренко. Под его руководством «Пари НН» занял 13-е место в Российской Премьер-Лиге и уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах. Команда сохранила место в РПЛ благодаря решению РФС.