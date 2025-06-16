На матче за Суперкубок между «Краснодаром» и ЦСКА впервые будет действовать система Fan ID

На матче OLIMPBET Суперкубка России, в котором чемпион минувшего сезона РПЛ «Краснодар» сыграет 12 июля в Казани с обладателем национального Кубка ЦСКА, будет действовать система Fan ID.

«В соответствии с распоряжением Правительства России №1304-р от 23 мая 2025 года матч за OLIMPBET Суперкубок России включён в перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников и иных лиц, задействованных в их проведении, является обязательной. Таким образом, для посещения игры зрителям потребуется карта болельщика», — сказано в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.