Валерий Овчинников: «Пари НН» должен был сразу оставаться в РПЛ

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал решение РФС оставить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Когда закончились стыковые матчи, «Пари НН» должен был сразу оставаться в РПЛ. Не надо было тратить столько времени на определение 16-й команды. Дай бог, чтобы всё было правильно, но теперь у многих появились нехорошие мысли в сторону РПЛ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее РФС утвердил список из 16 команд, которые примут участие в чемпионате России — 2025/2026. Вылетевший «Пари НН» займёт место подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в РПЛ.