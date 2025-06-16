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Валерий Овчинников: «Пари НН» должен был сразу оставаться в РПЛ

Валерий Овчинников: «Пари НН» должен был сразу оставаться в РПЛ
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал решение РФС оставить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге, несмотря на поражение команды от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

«Когда закончились стыковые матчи, «Пари НН» должен был сразу оставаться в РПЛ. Не надо было тратить столько времени на определение 16-й команды. Дай бог, чтобы всё было правильно, но теперь у многих появились нехорошие мысли в сторону РПЛ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее РФС утвердил список из 16 команд, которые примут участие в чемпионате России — 2025/2026. Вылетевший «Пари НН» займёт место подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в РПЛ.

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