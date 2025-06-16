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В Испании четыре человека получили условный срок за чучело Винисиуса

В Испании четыре человека получили условный срок за чучело Винисиуса
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Суд Мадрида приговорил четырёх человек к условному тюремному заключению после того, как они были признаны виновными в преступлении на почве ненависти. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям источника, все они участвовали в вывешивании баннера с надписью «Мадрид ненавидит «Реал» и надувного чёрного чучела бразильского вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора перед их матчем Кубка Испании с «Атлетико» в январе 2023 года.

Фото: CNN

Сообщается, что злоумышленники смогли избежать реального срока благодаря тому, что все четверо написали письмо с извинениями Винисиусу, «Реалу», Ла Лиге и Испанской федерации футбола (RFEF).

В сезоне-2024/2025 Ла Лиги 24-летний Винисиус провёл 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету 12 игр, восемь голов и три передачи.

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