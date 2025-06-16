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Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о трансферах в летнее окно

Генеральный директор «Пари НН» Мелик-Гусейнов высказался о трансферах в летнее окно
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансферах нижегородского клуба в летнее окно.

«Сейчас только первые секунды после объявления решения РФС, поэтому пока рано говорить о переподписании контрактов и трансферах. Что касается футболистов, которые находились в аренде в «Пари НН», всё будет решаться в течение этой недели. Пока никаких переговоров нет, потому что все ждали решения РФС. Мы ждём от спортивного блока информацию по развитию траектории каждого игрока», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России, предстоящий сезон станет для команды пятым в РПЛ.

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