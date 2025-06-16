Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Пари НН»

Алексей Шпилевский прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал своё назначение в нижегородский клуб. В понедельник, 16 июня, пресс-служба команды объявила о заключении со специалистом трёхлетнего контракта.

«Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как «Пари НН». Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным. Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, с губернатором Глебом Никитиным. Всё было чётко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!» — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Пари НН».

Нижегородцы примут участие в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах. РФС утвердил «Пари НН» в качестве 16-й команды чемпионата после снятия с турнира подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в следующем сезоне.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android