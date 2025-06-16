Алексей Шпилевский прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал своё назначение в нижегородский клуб. В понедельник, 16 июня, пресс-служба команды объявила о заключении со специалистом трёхлетнего контракта.

«Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как «Пари НН». Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным. Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, с губернатором Глебом Никитиным. Всё было чётко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!» — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале «Пари НН».

Нижегородцы примут участие в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах. РФС утвердил «Пари НН» в качестве 16-й команды чемпионата после снятия с турнира подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в следующем сезоне.