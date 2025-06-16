Стали известны имена специалистов, которые вошли в штаб Адиева в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» в своём телеграм-канале назвали имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб Магомеда Адиева в самарском клубе.

В новом сезоне вместе с главным тренером Адиевым команду будут готовить: старший тренер Сергей Булатов, тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим и тренер вратарей Александр Гутеев. Должность главного врача займет белорусский специалист Андрей Переход.

Также сообщается, что в связи с истечением контрактов клуб покинули специалисты, которые на протяжении последних пяти лет были ассистентами главного тренера: Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.