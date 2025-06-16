Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны имена специалистов, которые вошли в штаб Адиева в «Крыльях Советов»

Стали известны имена специалистов, которые вошли в штаб Адиева в «Крыльях Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

«Крылья Советов» в своём телеграм-канале назвали имена специалистов, которые вошли в тренерский штаб Магомеда Адиева в самарском клубе.

В новом сезоне вместе с главным тренером Адиевым команду будут готовить: старший тренер Сергей Булатов, тренеры Филипп Соколинский и Беслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Ерлан Ибрагим и тренер вратарей Александр Гутеев. Должность главного врача займет белорусский специалист Андрей Переход.

Также сообщается, что в связи с истечением контрактов клуб покинули специалисты, которые на протяжении последних пяти лет были ассистентами главного тренера: Арсен Папикян, Михаил Семерня, Владимир Зеленовский и Виктор Гаус.

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android