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Александр Мостовой: не верится, что «Фенербахче» заплатит ЦСКА € 35 млн за Кисляка

Александр Мостовой: не верится, что «Фенербахче» заплатит ЦСКА € 35 млн за Кисляка
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Фенербахче».

«€ 35 млн за Кисляка — завышенная цена, особенно для ЦСКА. Но мне не верится, что «Фенербахче» заплатит армейцам такие деньги. Сколько я бы не видел 20-летних футболистов, и какие бы надежды они не подавали, до уровня звезды доходили единицы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.

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