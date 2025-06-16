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«Дроэда Юнайтед» проиграла апелляцию и лишилась места в Лиге конференций

«Дроэда Юнайтед» проиграла апелляцию и лишилась места в Лиге конференций
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ФК «Дроэда Юнайтед» не сможет принять участие в Лиге конференций из-за общих владельцев с «Силькеборгом». «Дроэда» опубликовала официальное заявление на своём официальном сайте.

«С большим сожалением сообщаем вам, что мы проиграли апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Мы категорически не согласны с этим решением и надеялись, и верили, что справедливость и здравый смысл восторжествуют.

Несмотря на искреннюю и громкую поддержку в футбольном мире, решение было принято не в нашу пользу. Мы убиты горем из-за результата. Мы знаем, что это решение вызовет боль и разочарование во всём нашем сообществе. Не только из-за самого решения, но и потому, что мы знаем, как много это значило для всех, кто связан с клубом.

Мы знаем, как упорно эта команда боролась за место в Лиге конференций, насколько преобразующей была бы эта возможность, не только в финансовом, но и в эмоциональном плане для наших игроков, нашего персонала и наших болельщиков.

Мы не согласны с этим решением и считаем, что это несправедливо. Тем не менее, мы берем на себя ответственность. И нам жаль. Но хотя мы и опечалены, но также и воодушевлены. Мы будем добиваться реформы, чтобы ни один другой клуб не оказался в таком положении снова. Все стороны могут добиться большего. И сделаем всё возможное, чтобы убедиться, что мы сможем это реализовать", — говорится в заявлении клуба.

Команда отобралась в Лигу конференций как действующий обладатель Кубка Ирландии. Датский «Силькеборг» также получил квалификацию на этот турнир. Оба клуба входят в систему Trivela Group. Согласно правилам УЕФА, два клуба с одним и тем же владельцем не могут выступать в одном еврокубке, чтобы избежать конфликта интересов.

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