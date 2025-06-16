Полузащитник «Челси» Кайседо — о КЧМ: мы будем выкладываться по полной

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, ставший лучшим игроком лондонского клуба в минувшем сезоне по версии болельщиков и футболистов, поделился ожиданиями от выступления «синих» на Клубном чемпионате мира—2025 в США.

«Это будет великолепный турнир, и я с нетерпением его жду. Это прекрасное чувство — быть здесь, и мы все усердно работаем, чтобы выступить хорошо. Это самое главное.

В каждой игре мы будем выкладываться по полной и сделаем всё возможное, чтобы достичь своей цели», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

В первом матче на КЧМ «Челси» сыграет с ФК «Лос-Анджелес». Матч пройдёт в Атланте на «Мерседес-Бенц Арене», и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.