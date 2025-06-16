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«Краснодар» опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах

«Краснодар» опубликовал расписание контрольных матчей на летних сборах
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«Краснодар» будет готовиться к старту сезона-2025/2026 в Краснодаре. На летних сборах запланировано два контрольных матча, которые пройдут на стадионе Академии ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Расписание контрольных матчей «Краснодара» (время — московское):

27 июня. 19:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала;
5 июля. 19:00. «Краснодар» — «Ростов».

Отмечается, что встречи пройдут в присутствии зрителей, о продаже билетов будет сообщено позже.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками.

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