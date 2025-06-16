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«Ахмат» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером

«Ахмат» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером
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Бывший главный тренер «Краснодара» и тульского «Арсенала» Александр Сторожук возглавил «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды из Грозного.

Сообщается, что соглашение с тренером подписано на три года.

Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал», который в завершившемся сезоне Первой лиги под руководством Сторожука занял 10-е место.

В сезоне-2024/2025 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, после чего выиграл стыковые матчи за сохранение места в элитном дивизионе у «Урала» (1:2 и 2:0).

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