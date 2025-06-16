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Джанашия: было бы лучше, если бы в РПЛ остались «Химки», а не «Пари НН»

Джанашия: было бы лучше, если бы в РПЛ остались «Химки», а не «Пари НН»
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Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на решение РФС оставить «Пари НН» в РПЛ на следующий сезон, несмотря на поражение нижегородцев в стыковых матчах. Волжане заняли место не прошедших лицензирование «Химок».

«Я понимаю, что «Пари НН» остаётся в РПЛ вместо «Химок». Но очень жалко, что химчане вылетели из РПЛ, потому что это подмосковная команда. Хоть там и есть проблемы с финансами, жалко, что никто не взял этот клуб под своё крыло. Было бы лучше, если бы в РПЛ остались «Химки», а не «Пари НН». У химчан есть всё: стадион, база, и ещё рядом Москва», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2025/2026 сыграют 16 команд, в числе которых значится и «Сочи», победивший в переходных матчах «Пари НН».

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