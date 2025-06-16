Червиченко — о € 35 млн за Кисляка: с турецкими командами по-другому никак нельзя

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о том, что ЦСКА запросил € 35 млн у турецкого «Фенербахче» за трансфер полузащитника Матвея Кисляка.

«Что касается запроса в € 35 млн от ЦСКА за Кисляка, с турецкими командами по-другому вообще никак нельзя. Матвей — один из лучших молодых российских футболистов. Если «Фенербахче» хотят его купить, значит, через год-два планируют продать за совершенно другие деньги. ЦСКА надо глушить по полной! Если хотят, пускай покупают. А если нет, до свидания. На Кисляка и через год будет интерес, если он не получит травму. Это футболист, который хорошо начал и в том же ритме будет продолжать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года.