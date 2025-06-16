Игрок «Спартака» Бонгонда выбыл на три месяца из-за травмы в сборной ДР Конго

Крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда повредил ахиллово сухожилие в товарищеском матче за сборную Демократической республики Конго с Мали (1:0). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Бонгонда вышел в стартовом составе встречи, однако был заменён на 24-й минуте из-за повреждения. Отмечается, что футболист уже начал проходить процесс восстановления, который может потребовать около трёх месяцев.

В минувшем сезоне 29-летний вингер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.