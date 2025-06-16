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Экс-тренер нижегородского «Локо» иронично высказался о назначении Шпилевского в «Пари НН»

Экс-тренер нижегородского «Локо» иронично высказался о назначении Шпилевского в «Пари НН»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников отреагировал на назначение экс-наставника кипрского «Ариса» Алексея Шпилевского на аналогичный пост в «Пари НН».

«Что это за команда «Арис»? Кипр? Ну это очень «серьёзный» клуб! На Кипре самый «серьёзный» футбол. Нужно задавать вопрос руководству «Пари НН», почему назначили Шпилевского. В России нормально допускать ошибки — у нас страна барьеристов. Если у нас пустая дорога, мы ставим барьер, перепрыгиваем через него, задеваем следующий и падаем. Думаю, с «Пари НН» всё будет ясно в первые шесть туров. Шпилевский белорус, а у нас нельзя без… Мы же союзное государство! (Смеётся.)», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нижегородцы примут участие в Российской Премьер-Лиге — 2025/2026, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах. РФС утвердил «Пари НН» в качестве 16-й команды чемпионата после снятия с турнира подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в следующем сезоне.

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