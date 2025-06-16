«Акрон» опубликовал состав на летние сборы

Тольяттинский «Акрон» в телеграм-канале опубликовал состав на летние сборы для подготовки к старту сезона-2025/2026. Всего в состав команды вошли 27 футболистов.

Фото: ФК «Акрон»

Ранее «Акрон» объявил об уходе сразу трёх футболистов. Команду покинули полузащитники Владимир Москвичёв, Владимир Хубулов и Мавис Чибота. По истечении срока арендных соглашений в «Торпедо» и «Крылья Советов» вернулись Москвичёв и Хубулов соответственно. С Чиботой клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. Отметим, что сезон-2024/2025 стал для тольяттинского клуба дебютным в высшем дивизионе.