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Объявлены имена тренеров, которые войдут в штаб Александра Сторожука в «Ахмате»

Объявлены имена тренеров, которые войдут в штаб Александра Сторожука в «Ахмате»
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Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук сформировал штаб, который будет работать с ним в грозненском клубе. Напомним, ранее пресс-служба команды объявила о заключении трёхлетнего контракта с бывшим главным тренером тульского «Арсенала».

Как сообщает телеграм-канал «Ахмата», помощниками Сторожука стали ранее работавшие с ним в тульском «Арсенале» старший тренер Александр Орехов, тренер Георгий Сахвадзе, специалист по физподготовке Антон Антонов, тренер вратарей Денис Пчелинцев и аналитик Роман Церюта.

Кроме того, в штабе останется многолетний тренер вратарей грозненской команды Рамзан Цуцулаев и тренер-селекционер Адель Сасси, работающий в клубе с прошлого сезона. Отмечается, что штаб бывшего главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева покинул команду.

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