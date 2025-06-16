Джеймс Мэддисон и его девушка Кеннеди Алекса во второй раз станут родителями близнецов

Модель Кеннеди Алекса, являющаяся девушкой полузащитника «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона, опубликовала пост в социальных сетях, в котором сообщила своим подписчикам радостную новость.

Кеннеди выложила видео, на котором стоит с Джеймсом и тремя детьми на пляже, после чего поворачивается и демонстрирует округлившийся живот, в то время как её бойфренд держит в руке УЗИ-снимки. Далее девушка пишет на песке: «Близнецы Мэддисон, часть 2...».

Фото: Соцсети Кеннеди Алексы

Примечательно, что в 2023 году Кеннеди и Джеймс уже становились родителями близнецов Делайлы и Рима. Также у пары есть старший сын Лео.

Напомним, в сезоне-2024/2025 28-летний Мэддисон вместе с «Тоттенхэмом» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0).