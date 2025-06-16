В «Крыльях Советов» осталось 10 футболистов, Адиев может покинуть клуб

На первой тренировке Магомеда Адиева в «Крыльях Советов» присутствовали 10 футболистов. По данным телеграм-канала «Мутко против», в самарской команде не хватает игроков для полноценного тренировочного процесса. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что команду покинули почти все клиенты футбольного агента Павла Андреева. Таким образом, в самарской команде не осталось нужного количества футболистов для первой тренировки под руководством Магомеда Адиева. Сам специалист также может покинуть команду, если ситуация не изменится.

Напомним, ранее «Крылья Советов» покинул российский тренер Игорь Осинькин, возглавлявший команду с июля 2020 года.