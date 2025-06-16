Джанашия: Кисляк совершит ошибку, если уедет в Турцию, — в деньгах нет счастья

Экс-форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Фенербахче».

«Я не знаю, кто принимает решение в трансфере Кисляка в «Фенербахче», но турецкий чемпионат не настолько сильный, чтобы вот так взять и уехать. Да, их клубы выступают в еврокубках, но Россию в конце концов тоже допустят. Нужно, чтобы российские клубы были сильными, а не турецкие. Кисляк совершит ошибку, если уедет летом. Большинство футболистов смотрят на деньги, но в них нет счастья. Да, это важный компонент, чтобы игроки, кроме футбола, ни о чём больше не думали. Но Матвею рано ещё ехать в Турцию — наш чемпионат не хуже», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.