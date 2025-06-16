Данил Круговой: думаю, в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо

Левый защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своей игре в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Что я могу тут сказать… Я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо.

— Казалось, что тебе тяжело дался переход ЦСКА на новую схему весной.

— Нет, я не скажу, что мне тяжело дался переход на ромб Николича с двумя центральными защитниками. Я могу как в четвёрке, так и в пятёрке играть. Мне без разницы. Не знаю, с чем было связано, что я стал меньше играть этой весной. Как по мне, я в концовке чемпионата играл достаточно неплохо, — приводит слова Кругового Legalbet.

27-летний защитник выступает за ЦСКА с 2024 года. В прошедшем сезоне Круговой провёл за московскую команду 31 матч во всех турнирах, забив два гола и сделав шесть результативных передач.