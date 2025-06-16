Стало известно, где украинский «Шахтёр» проведёт домашние матчи квалификации Лиги Европы

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Украинский «Шахтёр» проведёт первые два домашних матча в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 в городе Любляна (Словения). Как сообщает Football Meets Data в соцсети X (ранее Twiiter), домашние встречи украинской команды пройдут на стадионе «Стожице» в столице Словении.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Шахтёр» занял третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Чемпионом страны стало киевское «Динамо». В финале Кубка Украины «Шахтёр» переиграл бело-голубых в серии пенальти (1:1, 6:5 (пен.)).

Таким образом, «Шахтёр» получил право принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Команда начнёт выступления на турнире с первого квалификационного раунда. Летом 2025 года новым главным тренером «горняков» стал турецкий специалист Арда Туран.