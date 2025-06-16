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Стало известно решение «Интера» по будущему Хакана Чалханоглу

Стало известно решение «Интера» по будущему Хакана Чалханоглу
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Миланский «Интер» не планирует продавать этим летом своего полузащитника Хакана Чалханоглу, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на журналиста Луку Маркетти.

Сообщается, что у клуба не было никаких контактов с другими командами по возможному трансферу футболиста, в связи с чем в «Интере» не ищут никаких замен полузащитнику. Ранее сообщалось об интересе к Чалханоглу со стороны «Галатасарая».

В минувшем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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