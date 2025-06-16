Стало известно решение «Интера» по будущему Хакана Чалханоглу

Миланский «Интер» не планирует продавать этим летом своего полузащитника Хакана Чалханоглу, сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на журналиста Луку Маркетти.

Сообщается, что у клуба не было никаких контактов с другими командами по возможному трансферу футболиста, в связи с чем в «Интере» не ищут никаких замен полузащитнику. Ранее сообщалось об интересе к Чалханоглу со стороны «Галатасарая».

В минувшем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.