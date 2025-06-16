Капитан «Атлетико» Коке — о поражении от «ПСЖ» на КЧМ: каждая мелочь была не в нашу пользу

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон эмоционально отреагировал на поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче клубного чемпионата мира 2025 года.

«Мы знаем их уровень, вот почему они чемпионы Европы. Мы могли сравнять счёт усилиями Антуана [Гризманна], а затем пропустили второй гол.

Когда Хулиан [Альварес] забил, гол отменили из-за фола и свистели, когда хотели… Все мы видели, что происходило на поле, любые мелочи складывались не в нашу пользу. Мы должны играть так, как играли во втором тайме.

Теперь нам предстоят два важных матча, в которых мы должны победить. Всем необходимо сосредоточиться», — приводит слова Коке RMC Sport со ссылкой на DAZN.