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Капитан «Атлетико» Коке — о поражении от «ПСЖ» на КЧМ: каждая мелочь была не в нашу пользу

Капитан «Атлетико» Коке — о поражении от «ПСЖ» на КЧМ: каждая мелочь была не в нашу пользу
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Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке Ресуррекьон эмоционально отреагировал на поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче клубного чемпионата мира 2025 года.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Мы знаем их уровень, вот почему они чемпионы Европы. Мы могли сравнять счёт усилиями Антуана [Гризманна], а затем пропустили второй гол.

Когда Хулиан [Альварес] забил, гол отменили из-за фола и свистели, когда хотели… Все мы видели, что происходило на поле, любые мелочи складывались не в нашу пользу. Мы должны играть так, как играли во втором тайме.

Теперь нам предстоят два важных матча, в которых мы должны победить. Всем необходимо сосредоточиться», — приводит слова Коке RMC Sport со ссылкой на DAZN.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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