Хавбек «Пари НН»: мы знали, что про нас будут говорить всё это, если проиграем «Сочи»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о критике в адрес его команды за поражение в стыковых матчах за сохранение места в РПЛ с «Сочи» (2:1 и 1:3).

«Фраза, что сливали, договорняк или что-то ещё… Уже сразу перед первой игрой появлялись эти слова. Мы во многом пытались настроиться именно тем, что если вдруг проиграем, то про нас будут так говорить. К сожалению, так и вышло. Но обвинять нас именно в этом… Мне кажется, если бы новость про «Химки», про апелляцию придержали, то были бы немножко другие игры. К сожалению, наверное, это в голову залезло, хотя было огромное расстройство после второй встречи», — сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сегодня РФС утвердил список из 16 команд, которые примут участие в чемпионате России — 2025/2026. Вылетевший «Пари НН» займёт место подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в РПЛ.