«Челси» — «Лос-Анджелес»: прямая трансляция матча клубного ЧМ — 2025 началась

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Во втором временном слоте встречаются английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.