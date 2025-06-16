«Челси» — «Лос-Анджелес»: прямая трансляция матча клубного ЧМ — 2025 началась
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Во втором временном слоте встречаются английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
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