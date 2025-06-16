«Челси» — «Лос-Анджелес»: Педру Нету открыл счёт на 34-й минуте матча клубного ЧМ

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Во втором временном слоте встречаются английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Челси». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте вингер лондонцев Педру Нету открыл счёт в матче.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.