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Экс-хавбек ЦСКА Карвальо в формате блиц-опроса выбрал лучшего бразильца в истории РПЛ

Экс-хавбек ЦСКА Карвальо в формате блиц-опроса выбрал лучшего бразильца в истории РПЛ
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо назвал экс-одноклубника Вагнера Лава лучшим бразильцем в истории Российской Премьер-Лиги. В видео, опубликованном в официальном телеграм-канале Фонбет Кубка России, Карвальо предлагали на выбор двух бразильцев, игравших в РПЛ, из которых он должен был выбрать одного.

В финале остались на выбор экс-защитник «Анжи» Роберто Карлос и Вагнер Лав. Карвальо отдал предпочтение бывшему партнёру по команде, как и при выборке между форвардом и собой.

Видео доступно в телеграм-канале Фонбет Кубка России

Выбор между Вагнером и экс-защитником московского «Динамо», «Милана» и «Челси» Тьяго Силвой в пользу первого Карвальо объяснил тем, что форвард оказал большее влияние именно на российский чемпионат.

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