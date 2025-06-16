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Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
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Экс-голкипер «Тоттенхэма» Льорис: мы все должны быть благодарны Постекоглу за трофей

Экс-голкипер «Тоттенхэма» Льорис: мы все должны быть благодарны Постекоглу за трофей
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Бывший вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, ныне выступающий за «Лос-Анджелес», сказал, что удивлён увольнением Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера «шпор» после победы в Лиге Европы.

«Я удивлён, думаю, он заслуживает большой похвалы за то, чего добился как тренер, и мы все должны быть благодарны за то, что он привнёс, особенно за этот трофей.

Наверное, у них был очень тяжёлый сезон. Команду преследовали травмы, и это сильно повлияло на игру и результаты. Во второй половине сезона, похоже, они сделали ставку на Лигу Европы. У них получилось, и за это их стоит только поздравить — ведь это тоже путь в Лигу чемпионов.

Если ты заканчиваешь сезон на 10-м, 14-м, 15-м или даже 16-м месте, но при этом выигрываешь трофей — это всё равно потрясающее достижение. Я сам был частью очень конкурентоспособного состава на протяжении многих лет, и нашей задачей всегда было попасть в топ-4. Но какой ценой?

Мы так и не смогли выиграть ни Кубок Англии, ни Кубок лиги, ни Лигу Европы, хотя постоянно финишировали в зоне ЛЧ. Не знаю… Всё зависит от того, как на это смотреть — это вопрос восприятия в клубе. Я очень рад за клуб. Мы гнались за этим трофеем много лет, и вот, наконец, он завоёван. Думаю, они это заслужили», — приводит слова Льориса The Guardian.

Постекоглу покинул пост 6 июня — всего через две недели после того, как команда выиграла Лигу Европы, прервав 17-летнюю серию без трофеев. Он возглавлял «Тоттенхэм» с 2023 года. В прошедшем сезоне АПЛ лондонцы заняли 17-е место в турнирной таблице.

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