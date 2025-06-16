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«Бавария» объявила о трансфере 21-летнего нападающего Видовича в загребское «Динамо»

«Бавария» объявила о трансфере 21-летнего нападающего Видовича в загребское «Динамо»
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе 21-летнего нападающего Габриэля Видовича в загребское «Динамо» на постоянной основе.

Видович находился в системе «Баварии» с 2016 года. В составе основной команды мюнхенцев он провёл восемь матчей. В сборной Хорватии до 21 года он дебютировал в апреле 2022 года и принял участие в восьми играх.

В прошедшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии. Команда Венсана Компани набрала 82 очка в 34 матчах. Загребское «Динамо» в минувшем сезоне заняло второе место в турнирной таблице чемпионата Хорватии, заработав 65 очков после 36 встреч.

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