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Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
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Пользователи соцсетей высмеяли посещаемость матча КЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес»

Пользователи соцсетей высмеяли посещаемость матча КЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес»
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Матч группового этапа Клубного чемпионата мира между «Челси» и «Лос-Анджелесом», который проходит в эти минуты в Атланте (США), стал объектом насмешек болельщиков за скромную посещаемость.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
2-й тайм
1 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34'    

В частности, крупный аккаунт Hater Central в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал фотографию непосредственно перед началом встречи, иронично прокомментировав ничтожно малое количество зрителей.

«Стадион переполнен перед матчем «Челси» — «Лос-Анджелес». Они должны представить и каждого болельщика одного за другим», — гласит подпись к фото.

Фото: Аккаунт «Hater Central»

На данный момент в матче позади первый тайм, счёт 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол на счету Педру Нету.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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