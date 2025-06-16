Пользователи соцсетей высмеяли посещаемость матча КЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес»

Матч группового этапа Клубного чемпионата мира между «Челси» и «Лос-Анджелесом», который проходит в эти минуты в Атланте (США), стал объектом насмешек болельщиков за скромную посещаемость.

В частности, крупный аккаунт Hater Central в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал фотографию непосредственно перед началом встречи, иронично прокомментировав ничтожно малое количество зрителей.

«Стадион переполнен перед матчем «Челси» — «Лос-Анджелес». Они должны представить и каждого болельщика одного за другим», — гласит подпись к фото.

Фото: Аккаунт «Hater Central»

На данный момент в матче позади первый тайм, счёт 1:0 в пользу английской команды. Единственный гол на счету Педру Нету.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.