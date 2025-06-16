Сегодня, 16 июня, состоялись два матча 22-го розыгрыша чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года в Румынии. В турнире принимают участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 16 июня:

Группа А. Дания — Черногория — 5:0;

Группа А. Румыния — Испания — 1:3.

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.