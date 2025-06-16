Агент Чалханоглу прибудет в Стамбул для переговоров с «Галатасараем» — Плеттенберг

Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу может стать футболистом «Галатасарая». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в X (бывший Twitter), агент хавбека в ближайшее время прибудет в Стамбул для переговоров с чемпионами Турции.

По данным источника, официального предложения пока не последовало, но в клубе знают, что Чалханоглу является поклонником «Галатасарая» и может рассмотреть вариант с переходом. На данный момент, как сообщается, приоритетом стамбульской команды остаётся сохранение в команде нападающего Виктора Осимхена, арендованного прошлым летом у «Наполи».