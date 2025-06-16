Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чалханоглу прибудет в Стамбул для переговоров с «Галатасараем» — Плеттенберг

Агент Чалханоглу прибудет в Стамбул для переговоров с «Галатасараем» — Плеттенберг
Комментарии

Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу может стать футболистом «Галатасарая». Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём аккаунте в X (бывший Twitter), агент хавбека в ближайшее время прибудет в Стамбул для переговоров с чемпионами Турции.

По данным источника, официального предложения пока не последовало, но в клубе знают, что Чалханоглу является поклонником «Галатасарая» и может рассмотреть вариант с переходом. На данный момент, как сообщается, приоритетом стамбульской команды остаётся сохранение в команде нападающего Виктора Осимхена, арендованного прошлым летом у «Наполи».

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android