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«Ливерпуль» поздравил Юргена Клоппа с днём рождения

«Ливерпуль» поздравил Юргена Клоппа с днём рождения
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«Ливерпуль» поздравил бывшего главного тренера команды Юргена Клоппа с днём рождения. Сегодня, 16 июня, немецкому специалисту исполнилось 58 лет.

«С днём рождения, Юрген», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter). Пост сопровождён эмодзи торта и красного сердца.

Юрген Клопп руководил командой с 2015 по 2024 год. За это время «красные» выиграли чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

26 января 2024 года Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после завершения сезона-2023/2024 и сделает перерыв в футбольной деятельности. Он также отметил, что «не будет управлять другой командой в Англии, кроме «Ливерпуля».

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