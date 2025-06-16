Инсайдер сообщил новые подробности по возможному будущему Нико Уильямса

Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс не исключает вариант, что подпишет контракт с «Баварией» несмотря на собственное желание продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Уильямс не отказал «Баварии», а лишь дал понять ей, что отдаёт приоритет «Барселоне», и ждёт от сине-гранатовых шага навстречу. При этом, как пишет Романо, мюнхенцы хотят сделать новый шаг в данных переговорах на этой неделе.

Ранее сообщалось, что трудности в переговорах футболиста с каталонцами заключаются в том, что их президент Жоан Лапорта считает, что Уильямс задел его гордость, отклонив предложение «Барсы» прошлым летом, поэтому первый шаг к трансферу должен был сделать агент Нико, а не сине-гранатовые.

У чемпиона Европы действующий контракт с клубом из Бильбао, который рассчитан до 2027 года. Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач.