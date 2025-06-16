«Он — немец». Нагучев отреагировал на назначение Шпилевского в «Пари НН»

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о назначении экс-главного тренера кипрского «Ариса» белоруса Алексея Шпилевского на аналогичную должность в «Пари НН».

«Алексей Шпилевский новый тренер «Пари НН» — максимально неожиданный мув и со стороны тренера, и со стороны клуба. Напомню, «Пари НН» красочно вылетел из РПЛ и лишь несовершенство регламента оставило его в деле. Это новый шанс. «Факел», например, несколько раз ровно так же не вылетал из ФНЛ, а потом выдал грандиозное возвращение в элиту.

Сложно предсказать судьбу Алексея и его нового клуба. Мы знакомы много лет, ещё с «Лейпцига» U16. Я честно следил за его карьерой и знаю одно: он — немец. Это непросто для понимания, но если следовать его требованиям, будешь чемпионом, даже войдёшь в историю как «Арис» и «Кайрат». Но если нет — будет странно, как в «Эрцгебирге».

Я вижу это так.

У «Пари НН» с этим составом (-ами) не должно было быть даже борьбы за выживание, но вышло, что вышло — команда и клуб работали одинаково не очень. Сумеет ли с этим справиться один тренер, которому важно, чтобы всё было по полочкам, я не знаю.

Но знаю, что это будет то еще приключение, вот увидите», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три сезона.

Ранее сегодня РФС утвердил список из 16 команд, которые примут участие в чемпионате России — 2025/2026. Вылетевший «Пари НН» займёт место подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в РПЛ.