Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он — немец». Нагучев отреагировал на назначение Шпилевского в «Пари НН»

«Он — немец». Нагучев отреагировал на назначение Шпилевского в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о назначении экс-главного тренера кипрского «Ариса» белоруса Алексея Шпилевского на аналогичную должность в «Пари НН».

«Алексей Шпилевский новый тренер «Пари НН» — максимально неожиданный мув и со стороны тренера, и со стороны клуба. Напомню, «Пари НН» красочно вылетел из РПЛ и лишь несовершенство регламента оставило его в деле. Это новый шанс. «Факел», например, несколько раз ровно так же не вылетал из ФНЛ, а потом выдал грандиозное возвращение в элиту.

Сложно предсказать судьбу Алексея и его нового клуба. Мы знакомы много лет, ещё с «Лейпцига» U16. Я честно следил за его карьерой и знаю одно: он — немец. Это непросто для понимания, но если следовать его требованиям, будешь чемпионом, даже войдёшь в историю как «Арис» и «Кайрат». Но если нет — будет странно, как в «Эрцгебирге».

Я вижу это так.

У «Пари НН» с этим составом (-ами) не должно было быть даже борьбы за выживание, но вышло, что вышло — команда и клуб работали одинаково не очень. Сумеет ли с этим справиться один тренер, которому важно, чтобы всё было по полочкам, я не знаю.

Но знаю, что это будет то еще приключение, вот увидите», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Напомним, контракт с 37-летним специалистом рассчитан на три сезона.

Ранее сегодня РФС утвердил список из 16 команд, которые примут участие в чемпионате России — 2025/2026. Вылетевший «Пари НН» займёт место подмосковных «Химок», не прошедших лицензирование для участия в РПЛ.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android