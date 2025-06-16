«Бавария» проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику «Барселоны» — Джейкобс

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Барселоны» Фермину Лопесу. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб связывался с футболистом, отмечается, что контакты носили «ознакомительный» характер. Подчёркивается, что сам игрок предпочитает остаться в своей нынешней команде.

Лопес является выпускником академии сине-гранатовых. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 10 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.