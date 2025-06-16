«Сочи» объявил об уходе полузащитника Макарова в статусе свободного агента

Полузащитник Анатолий Макаров покинул «Сочи» по истечении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба горожан в официальном телеграм-канале команды.

29-летний белорусский хавбек присоединился к команде июле 2024 года. Ранее он выступал в тульском «Арсенале». В активе Макарова две голевые передачи в 15 матчах за «Сочи» в Мелбет Первой лиге и в Фонбет Кубке России.

«Благодарим Анатолия за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном телеграм-канале «Сочи».

«Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги в сезоне-2024/2025, но квалифицировался в Российскую Премьер-Лигу на будущий год из-за недопуска бронзового призёра турнира «Черноморца» к участию в стыковых играх. В переходных матчах подопечные Роберта Морено переиграли «Пари НН» (1:2, 3:1).