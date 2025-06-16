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«Она ещё жива». Бонуччи выложил фото с футболисткой, на которой совершил жёсткий подкат

«Она ещё жива». Бонуччи выложил фото с футболисткой, на которой совершил жёсткий подкат
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Бывший защитник «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи в социальных сетях опубликовал совместное фото с футболисткой «Манчестер Сити» Стефани Хоутон, на которой совершил жёсткий подкат во время благотворительного матча.

«Она всё ещё жива», — подписал фотографию Бонуччи, сопроводив эмодзи обнимающихся людей.

Фото: Из личного архива Леонардо Бонуччи

37-летняя Хоутон является воспитанницей академии «Сандерленда». Также футболистка выступала за «Лидс» и лондонский «Арсенал». В 2014 году Стефани присоединилась к «горожанам». В составе сборной Англии футболистка провела 121 матч.

Бонуччи большую часть карьеры провёл в «Ювентусе», переход в «Милан» в 2017 году вызвал бурю агрессии в его адрес со стороны фанатов. Последним клубом Бонуччи был турецкий «Фенербахче». Игрок завершил карьеру в конце сезона-2023/2024.

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