«Лучший и самый совершенный в истории». Кака сделал свой выбор между Роналду и Месси

Бывший капитан сборной Бразилии Кака назвал своего фаворита в противостоянии легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси за звание лучшего футболиста всех времён.

«Победа на чемпионате мира ничего не меняет. Я выиграл всё, но я не лучший в истории. Месси гениален, но лучший и самый совершенный в истории — Криштиану Роналду», — приводит слова Кака Give me Sport.

В составе сборной Португалии 40-летний Роналду становился чемпионом Европы, а также дважды выигрывал Лигу наций. 37-летний Месси в составе сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, дважды брал Кубок Америки, а также становился олимпийским чемпионом. У обоих звёзд футбола множество трофеев на клубном уровне. При этом, у Лионеля Месси восемь Золотых мячей, а у Криштиану Роналду — пять.