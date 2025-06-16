«Челси» победил «Лос-Анджелес» в первом матче на клубном ЧМ, Делап дебютировал за англичан

Завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Челси» и американским «Лос-Анджелес». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты лондонского клуба.

На 34-й минуте вингер лондонцев Педру Нету открыл счёт в матче. На 80-й минуте полузащитник Энцо Фернандес удвоил преимущество европейцев. Голевой передачей на хавбека отметился новичок синих Лиам Делап, дебютировавший за команду, выйдя на замену.

Во 2-м туре «Челси» встретится с бразильским «Фламенго». «Лос-Анджелес» сыграет с клубом «Эсперанс» из Туниса. Оба матча пройдут в пятницу, 20 июня.