«Челси» победил «Лос-Анджелес» в первом матче на клубном ЧМ, Делап дебютировал за англичан
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Завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Челси» и американским «Лос-Анджелес». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты лондонского клуба.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34' 2:0 Фернандес – 79'
На 34-й минуте вингер лондонцев Педру Нету открыл счёт в матче. На 80-й минуте полузащитник Энцо Фернандес удвоил преимущество европейцев. Голевой передачей на хавбека отметился новичок синих Лиам Делап, дебютировавший за команду, выйдя на замену.
Во 2-м туре «Челси» встретится с бразильским «Фламенго». «Лос-Анджелес» сыграет с клубом «Эсперанс» из Туниса. Оба матча пройдут в пятницу, 20 июня.
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