Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Тоттенхэма» Соломон не может вылететь из Израиля после свадьбы

Игрок «Тоттенхэма» Соломон не может вылететь из Израиля после свадьбы
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Манор Соломон не может вернуться в расположение команды из Израиля. Об этом сообщает The Telegraph.

Израильский футболист на прошлой неделе вернулся на родину, где сыграл свадьбу со своей девушкой. Однако теперь Соломон не может вернуться обратно, так как с 13 июня воздушное пространство Израиля закрыто для гражданской авиации из-за конфликта с Ираном.

Источник, близкий к футболисту, сказал, что игрок сможет покинуть страну, только «когда небо откроется», и добавил, что они надеются услышать больше новостей к концу недели.

Сезон-2024/2025 Соломон провел в «Лидсе» на правах аренды. На его счету 10 голов и 12 результативных передач в 39 матчах Чемпионшипа.

Материалы по теме
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Видео
Прямые трансляции спорта от Оkkо прямо на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android