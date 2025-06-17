Игрок «Тоттенхэма» Соломон не может вылететь из Израиля после свадьбы

Нападающий «Тоттенхэма» Манор Соломон не может вернуться в расположение команды из Израиля. Об этом сообщает The Telegraph.

Израильский футболист на прошлой неделе вернулся на родину, где сыграл свадьбу со своей девушкой. Однако теперь Соломон не может вернуться обратно, так как с 13 июня воздушное пространство Израиля закрыто для гражданской авиации из-за конфликта с Ираном.

Источник, близкий к футболисту, сказал, что игрок сможет покинуть страну, только «когда небо откроется», и добавил, что они надеются услышать больше новостей к концу недели.

Сезон-2024/2025 Соломон провел в «Лидсе» на правах аренды. На его счету 10 голов и 12 результативных передач в 39 матчах Чемпионшипа.