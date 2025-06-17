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Романо рассказал, есть ли у Экитике приоритет среди претендующих на него грандов АПЛ

Романо рассказал, есть ли у Экитике приоритет среди претендующих на него грандов АПЛ
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Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, есть ли у французского нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике приоритетный вариант продолжения карьеры среди претендующих на него «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

«Нет, он рассматривает все варианты и продолжает вести переговоры со всеми этими клубами. Решение пока не принято», — отметил Романо для Give me Sport.

Уго Экитике перебрался в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. В минувшем сезоне на его счету 22 гола и 12 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 75 млн.

Ранее сообщалось, что франкфуртский клуб установил цену на 22-летнего нападающего в размере € 100 млн.

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