Романо рассказал, есть ли у Экитике приоритет среди претендующих на него грандов АПЛ

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, есть ли у французского нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике приоритетный вариант продолжения карьеры среди претендующих на него «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

«Нет, он рассматривает все варианты и продолжает вести переговоры со всеми этими клубами. Решение пока не принято», — отметил Романо для Give me Sport.

Уго Экитике перебрался в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом прошлого года за € 16,5 млн. В минувшем сезоне на его счету 22 гола и 12 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в € 75 млн.

Ранее сообщалось, что франкфуртский клуб установил цену на 22-летнего нападающего в размере € 100 млн.