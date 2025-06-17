Клуб АПЛ заинтересован в Уокере, «Манчестер Сити» позволит ему уйти — The Telegraph

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после полугодичной аренды в «Милане» может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает издание The Telegraph, в услугах футболиста заинтересован английский «Эвертон».

По данным источника, в нынешнем клубе Уокера готовы расстаться с 35-летним защитником и не будут препятствовать его уходу. В январе Кайл Уокер был арендован «Миланом» и провёл в Серии А 11 матчей без результативных действий.

«Милан» не стал активировать опцию выкупа английского футболиста. Ранее Уокер не был включён в заявку «Манчестер Сити» для участия в клубном чемпионате мира 2025 года в США.