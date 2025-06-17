«Челси» интересен 20-летний вингер «Лиона» Малик Фофана — L’Équipe

«Челси» интересуется 20-летним крайним нападающим «Лиона» Маликом Фофана. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, руководство лондонского клуба связалось с французами по поводу возможного трансфера бельгийского футболиста. Отмечается, что «Челси» пока не делал конкретных предложений о приобретении игрока.

В минувшем сезоне Фофана принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.