22 137 человек посетили матч клубного ЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес», стадион вмещает 71 тыс.

Завершился матч 1-го тура группы D клубного чемпионата мира — 2025 между клубами «Челси» и «Лос-Анджелес». Встречу посетили 22 137 болельщиков. Встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Забитыми голами отметились вингер Педру Нету и полузащитник Энцо Фернандес.

Отметим, игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Вместимость арены — 71 тыс. зрителей.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.