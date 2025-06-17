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22 137 человек посетили матч клубного ЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес», стадион вмещает 71 тыс.

22 137 человек посетили матч клубного ЧМ «Челси» — «Лос-Анджелес», стадион вмещает 71 тыс.
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Завершился матч 1-го тура группы D клубного чемпионата мира — 2025 между клубами «Челси» и «Лос-Анджелес». Встречу посетили 22 137 болельщиков. Встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0. Забитыми голами отметились вингер Педру Нету и полузащитник Энцо Фернандес.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
1:0 Нету – 34'     2:0 Фернандес – 79'    

Отметим, игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Вместимость арены — 71 тыс. зрителей.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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