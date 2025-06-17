Инсайдер назвал футболиста, которого «Интер» может продать этим летом

Иранский нападающий «Интера» Мехди Тареми может покинуть миланский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Напомним, футболист не приехал вместе с командой на Клубный чемпионат мира в США, поскольку не смог вылететь из Ирана из-за обострившегося военного конфликта между его страной и Израилем.

В сезоне-2024/2025 32-летний Тареми провёл 26 матчей за «Интер» в Серии А, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету три игры и один голевой пас в Кубке Италии и 12 матчей, один гол и три передачи в Лиге чемпионов. Соглашение Тареми с нерадзурри действует до лета 2027 года.

Напомним, в завершившемся сезоне «Интер» не смог взять трофеи, после чего клуб покинул главный тренер Симоне Индзаги.